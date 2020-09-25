الدفاع المدني توضح سبب سحب الدخان الأسود جنوب بغداد

2020/09/25 | 12:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أوضحت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، اسباب سحب الدخان الأسود جنوب بغداد.

وذكرت مديرية الدفاع في بيان تلقته “تقدم” إن فرقها “تكافح حادث حريق اندلع داخل كمية كبيرة من الاطارات المستعملة في ساحة متروكة في منطقة شارع 7نيسان خلف البيت الياباني بحي العامل جنوب بغداد” .

وذكرت المديرية ان “7 فرق اطفاء تحاول السيطرة على الحريق وابعاد خطرها عن المواطنين مع التأكيد على ضرورة رفع تلك الاطارات المستعملة من قبل امانه بغداد لك لا يتكرر الحادث الذي يسبب التلوث للبيئة”.

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