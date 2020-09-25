2020/09/25 | 12:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة البريطانية عن فتح تحقيق بحادثة إطلاق النار التي حصلت في كرويدون جنوب لندن، وتسببت بمقتل ضابط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فتح تحقيق بعد مقتل شرطي جنوب لندن) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فتح تحقيق بعد مقتل شرطي جنوب لندن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).