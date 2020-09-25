2020/09/25 | 12:57 - المصدر: عين العراق

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الجمعة 25 سبتمبر 2020 | 12:56 مساءً | عدد القراءات : 2

سحب دخان اسود جنوب بغداد...



والدفاع المدني يوضح السبب!

أوضحت مديرية الدفاع المدني، اسباب سحب الدخان الأسود جنوب بغداد.

وذكرت مديرية الدفاع في بيان إن فرقها "تكافح حادث حريق اندلع داخل كمية كبيرة من الاطارات المستعملة في ساحة متروكة في منطقة شارع 7نيسان خلف البيت الياباني بحي العامل جنوب بغداد" .

وذكرت المديرية ان "7 فرق اطفاء تحاول السيطرة على الحريق وابعاد خطرها عن المواطنين مع التأكيد على ضرورة رفع تلك الاطارات المستعملة من قبل امانه بغداد لك لا يتكرر الحادث الذي يسبب التلوث للبيئة

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