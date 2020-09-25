العالم يقترب من تسجيل مليون حالة وفاة بكورونا منذ بدء التفشي

2020/09/25 | 13:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اين نيوز _دوليةيقترب العالم من تسجيل المليون الاول في عدد الوفيات بوباء كورونا، حيث بلغ عدد حالات الوفيات حتى صباح اليوم الجمعة اكثر من 988 الف حالة، وفقا لاحصائية يومية تصدرها جامعة جونز هوبكنز الامريكية التي اوضحت ايضا ان عدد المصابين ارتفع ليصل الى نحو اثنين وثلاثين مليون ونصف المليون.وقالت الجامعة ان الولايات المتحدة ما زالت متقدمة على باقي الدول الاخرى سواء من حيث عدد الاصابات او الوفيات ، ياتي بعدها كلا من الهند ، البرازيل ، روسيا ، ثم كولومبيا .

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