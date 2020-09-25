خطيب التيار الصدري يطالب رئيس الوزراء بتنفيذ وعوده التي وعد بتحقيقها للشعب

2020/09/25 | 13:04 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/ انتقد خطيب جمعة الكوفة للتيار الصدري هادي الدنيناوي في خطبته السياسية، عدم تنفيذ رئيس الوزراء وعوده التي وعد بتحقيقها الى الشعب.وتساءل الدنيناوي امام المئات من اتباع التيار الصدري الذين حضروا الصلاة،" أي وعد من وعود رئيس الوزراء تحقق للشعب؟ ، اين مفردات البطاقة التموينية؟ .ودعا الى توزيع ميزانية البطاقة التموينية الى اموال يتم توزيعها على ابناء الشعب منتقدا الفارق الكبير بين رواتب المسؤولين ، ورواتب الرعية.وقال "هنالك من لا يفرقون بين رواتبهم ورواتب الرعية .واضاف " ان رواتب المسؤولين عشرات الملايين ورواتب الرعية لا تصل الى نصف الشهر "./انتهى

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