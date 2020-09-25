خبير اقتصادي لـ/نينا/ : الموازنة العراقية لا يمكنها تسديد النفقات التشغيلية / رواتب الموظفين والمتقاعدين/ للاشهر المقبلة

2020/09/25 | 13:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نينا / اكد الخبير في الشان الاقتصادي ملاذ الامين ،ان الموازنة العراقية لايمكنها ان تسد النفقات التشغيلية / رواتب الموظفين والمتقاعدين/ للاشهر المقبلة.وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " الازمة المالية التي يمر بها العراق هي ليست ازمة للعراق وحدة وانما ازمة سيطرت عليها كورونا وتمر بها اغلب الدول العالمية لكن درجة هذه الازمة تتفاوت من دولة الى اخرى وتعتمد على حسن التخطيط المالي لادارة الموارد المالية واغلب الدول عندما تضع موازنتها للاعوام المقبلة تضع في حسابها نسبة 1% تجمع لسنوات عدة لتكون كافية لمواجهة الازمات مثل الحروب والكوارث ، مشيرا الى ان العراق لم يكمن لديه تخطيط لوضع موازنة احتياطية من ضمن الموازنات السابقة وهو يعد سوءا في التخطيط المالية لاموال البلد ".واضاف : للاسف المشرعون لموازنة العراق لم يضعوا هذه النسبة في الموازنات السابقة لذلك ان العراق لم يكن مستعد لمواجهة اي كارثة كانت بسيطة ، مؤكدا ان الموازنة العراقية لايمكن ان تسد النفقات التشغيلية من ضمنها رواتب الموظفين والمتقاعدين للاشهر المقبلة "./انتهى8

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