انتصار جديد على كورونا في إحدى المحافظات العراقية

2020/09/25 | 13:06 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت مديرية صحة محافظة دهوك يوم الجمعة عن تعافي عشرات المصابين بفيروس كورونا المستجد .

واوضح بيان صادر عن المديرية اليوم، ان 266 مصابا بالفيروس تماثلوا للشفاء بشكل تام.

واشار البيان الى ان المتعافين غادروا المستشفيات بعد ان تلقوا العلاج اللازم ليصل عدد المتعافين من الاصابة بالفيروس في المحافظة الى 4253 شخصا فيما بقي 6304 مصابا قيد العلاج في المستشفيات الخاصة بكورونا .

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