مستشار الكاظمي: الحكومة ملزمة بتوفير الشروط المادية لإجراء الانتخابات

2020/09/25 | 13:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي أن المبالغ المطلوبة لإجراء الانتخابات متضمنة في الموازنة.

الهنداوي قال في بيان إن الحكومة ملزمة بتوفير الشروط المادية لإجراء الانتخابات في موعدها وأن مدة التسعة أشهر كافية للاستعداد لإجراء الانتخابات، مشددا على ضرورة وجود رقابة وطنية ودولية على العملية الانتخابية.

وأشار الهنداوي إلى ان أكثر من خمسة وخمسين بالمئة من المواطنين يمتلكون البطاقة الانتخابية البايومترية، لافتا إلى عدم إمكانية إجراء الانتخابات دون إقرار القانون الانتخابي، إذ لا يمكن العودة للقانون السابق.

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