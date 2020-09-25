الإعلام الأمني يعلن نتائج عملية الحدود الفاصلة لتأمين صلاح الدين وديالى

2020/09/25 | 13:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني نتائج عملية الحدود الفاصلة لتأمين محافظتي صلاح الدين وديالى.

الخلية أكدت في بيان تمكن القوات الأمنية المشتركة ضمن محور قيادة عمليات صلاح الدين من العثور على حقل للعبوات الناسفة، يضم أربعا وعشرين عبوة بلاستيكية والتي تم تدميرها بالكامل، والعثور على أوكار لتنظيم داعش ودراجات نارية ودروع وعتاد، مشيرة إلى أن عدد الأوكار التي تم تدميرها خلال العملية من جميع المحاور ثلاثة عشر وكرا.

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