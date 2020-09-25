التحالف الدولي يمنح حرس الحدود العراقي 74 شاحنة و40 وحدة سكنية

2020/09/25 | 13:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قدمت قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب 74 شاحنة لقوات حرس الحدود العراقية من قاعدة الأسد الجوية لتعزيز قدرة قوات حرس الحدود العراقية وتقوية سيطرتها على الحدود العراقية.

واضافت في بيان رسمي، إنها “وفرت ايضاً 40 وحدة سكنية (CHUs) لتكون بمثابة مساكن للافراد العراقيين”.

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