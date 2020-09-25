الوطنية - الديمقراطية ومكافحة التخريب الرأسمالي - لطفي حاتم

2020/09/25 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لطفي_حاتم تتسم العلاقات الدولية الراهنة بتحولاتها وعدم ثباتها بسبب تغيرات بنيتها الدولية وبهذا المسار يمكن رصد أهم الظواهر الجديدة في بنية العلاقات الدوية التي يتصدرها تنامي النزعة الكسموبولوتية التي تحملها المراكز الرأسمالية المعولمة وتنامي المشاعر القومية والوطنية لدى الدول الرأسمالية الأخرى.



-استنادا الى تلك الظاهرتين يمكننا رصد تأثيراتهما على العلاقات الدولية بمحاور سياسية - فكرية محددة تتمثل بالمدا ......





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