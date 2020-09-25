الزراعية النيابية: لاتوجد سيطرة اتحادية على” منافذ كردستان”

2020/09/25 | 13:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد ..اكد عضو اللجنة الزراعية النيابية النائب جمال فاخر، الجمعة، بانه لاتوجد سيطرة للحكومة الاتحادية على منافذ كردستان.وقال فاخر في حديث لـ/ المعلومة/،انه” وفق الدستور العراقي بان المنافذ شان اتحادي لكن منافذ كردستان غير مسيطر عليها من قبل الحكومة ولم تضع يدها عليها كما حدث في منافذ الجنوب والوسط”.واضاف فاخر،ان” بقاء الوضع في منافذ كردستان دون فرض يد الحكومة الاتحادية سيؤدي الى تدمير المنتوج الوطني للمحاصيل الزراعية وبقية المنتوجات الاخرى مبينا ان نسبة كبيرة جدا من العراقيين تعتبر الزراعة مصدر رزقهم الوحيد ودعم هذا القطاع يمثل اولوية وعلى الحكومة اتخاذ خطوات حاسمة في هذا الاتجاه”.واشار فاخر،ان” الاقتصاد الوطني يتعرض لخطة تدمير ممنهجة ومكافحة التهريب والاستيراد العشوائي خطوة بالغة الاهمية لتعزيز انتاجنا الزراعي الذي يمثل اولوية من اجل دعم الفلاحين واعطاءه بارقة امل في انعاش قطاع يمثل مصدر 60% من الايادي العاملة في البلاد”.ويضم اقليم كردستان العديد من المنافذ الحدودية جميعها غير خاضعة للادارة الاتحادية ما يشكل خطر على الاقتصاد الوطني.انتهى/25

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