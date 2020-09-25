2020/09/25 | 13:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أصدرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن اعمدة الدخان المتصاعدة جنوبي العاصمة بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه، إن “فرق الدفاع المدني كافحت حادث حريق اندلع داخل كمية كبيرة من الاطارات المستعملة في ساحة متروكة في منطقة شارع 7نيسان خلف البيت الياباني بحي العامل جنوبي بغداد”.[…]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني يصدر توضيحا بشأن اعمدة الدخان جنوبي بغداد المركز الخبري الوطني.

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