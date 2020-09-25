2020/09/25 | 13:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالىاكد الحشد الشعبي، الجمعة، وضع اللمسات الاخيرة لخطة زيارة الاربعين فيما اشار الى مشاركته في 6 محاور رئيسية.وقال الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قيادة محور ديالى للحشد الشعبي وضعت اللمسات الاخيرة لخطة زيارة الاربعين الامنية بالتنسيق مع بقية قيادات الاجهزة الامنية ضمن حدود المحافظة”.واضاف الحسيني،ان” الحشد الشعبي سيشارك في 6 محاور رئيسية ضمن خطة زيارة الاربعين من خلال مسك طرق ومناطق مترامية لتامين تدفق عشرات الالاف من الزوار المتوجهين سيرا على الاقدام مؤكدا بان اشارة انطلاق تنفيذ الخطة سيكون مؤحدا من خلال غرفة عمليات عليا”.واشار الحسيني الى ان” الحشد الشعبي سوف يستنفر من 2-3 الاف عنصر من مقاتليته لتامين محاور الخطة المكلف بها لمنع حصول اي خروقات امنية”.ويستعد الحشد الشعبي منذ اسابيع لتنفيذ محاور خطة زيارة الاربعين من خلال تامين طرق ومناطق واسعة في ديالى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي بديالى: وضعنا اللمسات الاخيرة لخطة” زيارة الاربعين” وسنشارك في 6 محاور) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي بديالى: وضعنا اللمسات الاخيرة لخطة” زيارة الاربعين” وسنشارك في 6 محاور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).