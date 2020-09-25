شرطة ميسان توضح ملابسات حادثة النائبة الغراوي وان المطلوب هو شقيقها

2020/09/25 | 13:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/علي قاسم الكعبي/..اوضحت قيادة شرطة ميسان ان القوة التي داهمت منزل منزل النائبة دلال الغراوي، كانت شقيقها محمد حسن محمد المطلوب لاتهامه وفق المادة ٣٤٣.وقال بيان أصدرته قيادة الشرطة لتوضيح ملابسات الحادث “في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الخميس ٢٤ / ٩ / ٢٠٢٠ شرعت مفرزة من شرطة ميسان بتنفيذ القاء القبض […]

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