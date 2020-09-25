وزارة المالية : كوردستان ردت على نسخة مشوهة وغير دقيقة من مقابلة الوزير

2020/09/25 | 13:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعلنت وزارة المالية العراقية تعليقاً على بيان حكومة إقليم كوردستان يوم امس الخميس أن حكومة الإقليم ردت على نسخة مشوهة وغير دقيقة من مقابلة الوزير.قال بيان لمكتب وزير المالية وتلقته (المستقلة) اليوم الجمعة إن “الوزارة أحاطت بالبيان الصحفي الصادر عن حكومة إقليم كوردستان تعليقا على مقابلة وزير المالية مؤخراً مع صحيفة فايننشال تايمز […]

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