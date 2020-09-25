الثقافة: خاطبنا مجلس الوزراء لإضافة مخصصات مالية للموظفين

2020/09/25 | 13:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإضافة مخصصات مالية لموظفي وزارة الثقافة بقيمة 50% من الراتب الأسمي.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "الوزير حسن ناظم خاطب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بغرض إقرار مخصصات مالية لموظفي وزارة الثقافة بقيمة 50% من مرتبهم الأسمي، نظرًا لعدم وجود مخصصات مالية لهم أسوة بباقي موظفي الدولة".

وأضاف البيان أن "الوزارة تأمل أن يتم مناقشة الطلب المقدم لهم استنادًا إلى المادة 41 من الدستور العراقي، والمادة 15 من قانون موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لعام 2008 المعدل، والمصادقة عليه إنصافًا لموظفيها وسعيًا لتحسين دخلهم المعيشي".

وأوضح البيان أن الوزارة "خاطبت الأمانةَ العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن من أجل المساواة بين موظفي الدولة للحفاظ على الكوادر من ذوي الكفاءة والخبرة"، مشيرًا إلى أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت المخاطبة رسميًا لإدراج ملف مخصصات موظفي الوزارة ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء لمناقشته والبتِ به".

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