الجبوري يعلق على موقف وزارة الثقافة بشأن الارض المشاطئة لنهر دجلة

2020/09/25 | 13:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق النائب عن محافظة نينوى، احمد الجبوري، على موقف وزارة الثقافة بشأن الارض المشاطئة لنهر دجلة.

وقال الجبوري في تغريدة على “تويتر” إن “وزارة الثقافة التي لم تفلح بتشييد دار الابروا في بغداد رغم الأموال الكبيرة التي خصصت”.

وتابع “لكننا نشكرها لانها حافظت على الارض المشاطئة لنهر دجلة من التجاوز او الاستحواذ لمافيات الفساد”.

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