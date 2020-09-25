عمليات استباقية في ثلاث مناطق من العراق لتأمين الزيارة الأربعينية (صور)

2020/09/25 | 13:34 - المصدر: NRT عربية

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منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

انطلقت ، الجمعة ، عملية استباقية في محور الصحراء المحيطة بمحافظة النجف ومحافظة كربلاء ،وصولاً إلى صحراء محافظة الأنبار لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين وتوفير الحماية للزائرين .





وقال قائد شرطة النجف اللواء فائق الفتلاوي في تصريح رسمي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (25 ايلول 2020) إن"العملية الأمنية انطلقت بمشاركة مختلف صنوف القوات الأمنية والعسكرية لمسح وتفتيش الصحراء في ثمانية محاور، بالإضافة إلى مشاركة طيران الجيش ووكالات الاستخبارات العسكرية والمخابرات والطيران المسير للواء الثاني ـ حشد شعبي ، لتفتيش المناطق الوعرة"، مشيرا إلى أنه "تم مسح وتفتيش محور بادية النجف وكربلاء بقرابة 100 ألف كليومتر مربع".





و أكد الفتلاوي أن "العملية حققت جميع أهدافها المرسومة ، حيث تم تفتيش جميع المرتفعات والمنخفضات والوديان ، وتدقيق جميع المعلومات لأصحاب المشاريع والمقالع والرعي وبيوت الشعر ،وتدقيق أوراق العجلات".

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