رئيس النادي: خمس دول تآمرت على الهلال السعودي لابعاده من ابطال آسيا

2020/09/25 | 13:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مساء الأربعاء، قرارًا رسميًا، باعتبار نادي الهلال "حامل اللقب"، منسحبًا من منافسات النسخة الحالية من مسابقة دوري الأبطال 2020، بعدما أخفق في تقديم اللائحة المطلوبة، والتي تضم 13 لاعبًا، من أجل خوض المباراة أمام نظيره شباب الأهلي دبي الإماراتي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات.

وفشل الهلال، في توفير القائمة المطلوبة من اللاعبين، في مباراة شباب الأهلي دبي، بعد إصابة ما يقرب من 17 نجمًا في الفريق الأول لكرة القدم، بفيروس "كورونا" المستجد.

ومن ناحيته، خرج نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال الأسبق، باتهامات تاريخية، تكشف حجم المؤامرة ضد قلعة الزعيم.

وذكر موقع (سعودي) الرياضي،إن: بن سعد أشار في تصريحات فضائية، إلى أن ما يقوم به الاتحاد الآسيوي، تجاه الكرة السعودية، أمر مريب، خاصة أنه أجل البطولة من أجل مشاركة قطر واليابان، في كوبا أمريكا، ورفض إرجاء مباراة للهلال، رغم معاناة 17 لاعبًا في فريقه، بفيروس "كورونا" المستجد".

واضاف:" وكشف رئيس الهلال الأسبق، عن تحكم 5 دول "3 من الشرق و2 من الغرب"، في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ملمحًا إلى أنها كانت وراء "مؤامرة"، استبعاد الهلال من دوري الأبطال 2020".

وبين:" واستشهد بن سعد، بما كانت تتعرض له الأندية السعودية، في بطولة دوري أبطال آسيا، عند اللعب في إيران، وسط صمت تام من الاتحاد القاري للعبة".

واوضح:" ولفت بن سعد إلى أن الهلال نفسه، سبق وأن طلب، لعب مبارياته أمام أندية إحدى الدول، في أرض محايدة، بسبب مشكلات سياسية، إلا أن "الآسيوي" رفض، ووقتها تعرض نجوم الزعيم لمضايقات شديدة، من خلال نقلهم في حافلة تحمل صورة حاكم هذا البلد".

وزاد:"وطلب نواف بن سعد من مسؤولي نادي الهلال، رفع شكوى عاجلة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل الحفاظ على حقوقه، مشددًا على المسؤولين في الرياضة السعودية، بضرورة مساندة هذا الكيان الكبير".

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