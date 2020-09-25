2020/09/25 | 13:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعقوبة / نينا / اعلنت دائرة صحة ديالى عن تسجيل / 140/ حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة خلال الساعات 24 الماضية .وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان صحة ديالى اجرت فحوصات مختبرية لـ / 296 / مسحة جديدة أظهر منها / 140 / اصابة بمرض كورونا بينها / 13 / لكوادر طبية وصحية .



اضافة الى تسجيل / 103/ حالات شفاء ليرتفع عدد المشافين منذ ظهور المرض الى / 8401 / حالة .



في حين شهدت المحافظة حالتي وفاة ليكون العدد الكلي للمتوفين / 201 / حالة وفاة واضاف ان مجمل حالات الاصابات المؤكدة بفايروس كورونا بلغت /8960/ اصابة في عموم ديالى /انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل / 140 / اصابة بمرض كورونا وحالتي وفاة في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل / 140 / اصابة بمرض كورونا وحالتي وفاة في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).