الدفاع المدني :الدخان الاسود في سماء بغداد يعود لحريق اندلع داخل كمية كبيرة من الاطارات المستعملة

2020/09/25 | 13:35 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / أوضحت مديرية الدفاع المدني، أسباب الدخان الأسود في جنوبي العاصمة بغداد اليوم الجمعة.وذكر بيان للمديرية : ان "فرق الدفاع المدني تكافح الآن حادث حريق اندلع داخل كمية كبيرة من الاطارات المستعملة في ساحة متروكة في منطقة شارع 7 نيسان خلف البيت الياباني بحي العامل جنوبي بغداد".وأضاف ان "المديرية دفعت بـ 7 فرق أطفاء للسيطرة على الحريق وابعاد خطرها عن المواطنين مع التأكيد على ضرورة رفع تلك الاطارات المستعملة من قبل أمانة بغداد لكي لا يتكرر الحادث الذي يسبب التلوث للبيئة المحيطة"./انتهى8

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