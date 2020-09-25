استشهاد وجرح ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة

2020/09/25 | 13:35 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / استشهد مزارع واصيب أثنان آخران من عائلة واحدة في انفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب بستان زراعي ضمن حوض شروين شمال شرق بعقوبة أنفجرت ما اسفر عن استشهاد مزارع وجرح أثنين اخرين من أسرة واحدة .واضاف ان قوة امنية مشتركة وصلت الى مكان الحادث ./انتهى

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