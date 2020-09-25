2020/09/25 | 14:06 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قائد فرقة العباس خلال لقائه الساعدي: قوات الجهاز رأس الرُمح في مُقارعة الإرهاب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قائد فرقة العباس خلال لقائه الساعدي: قوات الجهاز رأس الرُمح في مُقارعة الإرهاب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( قائد فرقة العباس خلال لقائه الساعدي: قوات الجهاز رأس الرُمح في مُقارعة الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).