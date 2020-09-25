هجوم بالسلاح الابيض في باريس

2020/09/25 | 14:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العراق واوكرانيا يبحثان تطوير التعاون الثنائي

التقى سفير جمهورية العراق لدى اوكرانيا بكر احمد الجاف مع النائب الاول لوزير خارجية اوكرانيا أمينة جباروفا في مقر وزارة الخارجية الاوكرانية يوم أمس الثلاثاء الموافق 15/9/2020.

ورحبت جباروفا،...

كورونا يغلق ابواب السفارة العراقية في تركيا العراق واوكرانيا يبحثان تعزيز التعاون العسكري

الجائحة..



غيبتنا عن الفن الكوردستاني...

هاوكار رسكن ..فنان اكاديمي متميز..



والذي كل هدفه دعم الفن الكوردستاني والعراقي ، والفنانين من الإقليم والعراق ،سنوات طويلة رحلته مع الفن الكوردستاني، وهو مسؤول قاعة الفن لمتنزه شاندر في أربيل.



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تهذيب النفس والرجوع دائما للاخلاق ملا ياسين رؤوف: علينا تعزيز العلاقات مع الدول العربية

استفتاء اقليم كوردستان ردود الفعل والنتائج

يصادف اليوم، الذكرى الثالثة لاستفتاء اقليم كوردستان والذي جرى في 25 ايلول 2017، بمشاركة في التصويت بلغت 72.61 في المئة.

وكان من المقرر أن يجرى الاستفتاء في عام 2014 في خضم الخلافات بي...

عندما تخلصت سوزان من رضيعها..



لماذا يرفض إيزيديو العراق أطفال ناجياتهم؟ الحرب العراقية الايرانية..



عبث ودمار واكثر من مليون قتيل

كاريكاتیر

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