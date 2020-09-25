انطلاق ورشة الاعلاميات العراقيات في السليمانية

2020/09/25 | 14:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت يوم الجمعة، بمدينة السليمانية، ورشة تدريبة لمنتدى الاعلاميات العراقيات، تستمر لمدة 4 ايام.

افتتحت الورشة رئيسة منتدى الاعلاميات العراقيات الدكتورة نبراس المعموري موضحة اهمية الورشة في تعزيز السلم المجتمعي وكيفية الحد منه من خلال التوعية والتثقيف بالاضرار المترتبة عليه خاصة ما يترتب على النساء.

وشهدت فعاليات، استكمال تقديم ورقة مجموعة العمل الثانية لورشة اليات الانذار المبكر وادوار النساء في صنع السلام التي ينظمها منتدى الاعلاميات العراقيات من قبل پريان احمد زردشت، ممثلة عن مركز ميترو

وعرض ورقة المجموعة الثانية ضمن ورشة اليات الانذار المبكر وادوار النساء في صنع السلام من قبل الصحفية والناشطة شيماء العباسي من شنكال، وعرض ورقة مجموعة العمل الاولى في ورشة اليات الانذار المبكر من قبل الاعلامية اسيل البياتي، وكلمة مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية محمد طاهر التميمي بمناسبة افتتاح ورشة اليات الانذار وادوار النساء في صنع السلام

وبخصوص فعاليات يومي 27 ـ 28، افاد مراسلنا، ان " خطاب الكراهية وكيفية رصد المحتوى الاعلامي لتحقيق السلم الاجتماعي، المحور الرئيسي في جدول اعمال الورشة.

واضاف: ان 28 من المختصين والباحثين يشاركون في المنتدى من محافظات بغداد والسليمانية واربيل ودهوك ونينوى.

PUKmedia خاص‌

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