مركز متخصص يدعو الى وضع تسعيرة جديدة للانترنت

2020/09/25 | 14:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..عدّ (مركز التطوير الرقمي-DDC)، المتخصص بالاتصالات والمعلومات، ان ما قامت به وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات، مؤخرا ،بمساندة الجهات الامنية، بمنع عمليات تهريب سعات الانترنت، خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح تقنن الموارد وتوفير سعات اكبر الامر الذي ينعكس ايجابا على توفير افضل الخدمات.وشدد المركز في بيان اصدره ، اليوم الجمعة، على ضرورة، ان “تكون […]

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