فيروس كورونا يضرب ميمي

2020/09/25 | 14:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصيب مهاجم المنتخب الوطني ونادي السيلية القطري مهند علي “ميمي”، بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ويرجح إصابة “ميمي” خلال اختلاطه بزملائه السابقين في نادي الشرطة خلال تواجد وفد الأخير في العاصمة القطرية الدوحة اثناء مشاركته بدوري ابطال آسيا.

وسيخضع ميمي للحجر الصحي 14 يوماً من اجل التعافي من الفيروس والعودة الى تدريبات السليلة.

يذكر ان نادي الشرطة قد اعلن يوم امس، إصابة اللاعب كرار محمد وحسام كاظم بفيروس كورونا.

وأعلن النادي ايضاً في وقت سابق إصابة مدرب اللياقة البدنية الاسباني غونزالو رودريغيز بالفيروس.

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