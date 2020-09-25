اليونيسف تدعم الخطط التربوية وتحسين جودة التعلم في العراق

2020/09/25 | 14:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..بدعم مالي من المفوضية الأوروبية، وبشراكة مع اليونيسكو، تدعم اليونيسف السلطات على مستوى المحافظات لتحسين خطط التدخلات التربوية التي تقوم بها.ويأتي هذا في سياق التزام اليونيسف في العمل على تحقيق لا مركزية التعليم مما يمكّن المسؤولين التربويين، والمعلمين، والمجتمعات المحلية، ويتيح لهم توجيه التعلم بما يخدم الاحتياجات الخاصة بالاطفال واليافعين، ويقدّم بالتالي تعليما […]

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