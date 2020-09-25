 الأمم المتحدة تحتفل بمرور خمس سنوات على اعتماد خطة التنمية المستدامة 2030

2020/09/25 | 14:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..يصادف اليوم مرور خمس سنوات على اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030.التي اعلنت اثناء قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في مقر الأمم المتحدة في عام 2015 ، عندما أقرت جميع الدول الأعضاء جدول أعمال يوفر مخططًا مشتركًا للسلام والازدهار لجميع الناس وكوكب الأرض.وقال بيان يوناميناليوم،سواء كان القضاء على الفقر والجوع ، أو […]

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