الكاظمي: تحالف الفساد والسلاح المنفلت لا مكان له في العراق

2020/09/25 | 14:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان تحالف الفساد والسلاح المنفلت لا مكان له في العراق.

وقال الكاظمي في تغريدة على “تويتر” انه “ندعم المقترحات التي قدمها سماحة السيد مقتدى الصدر بتشكيل لجنة امنية وعسكرية وبرلمانية للتحقيق في الخروقات التي تستهدف امن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية”.

وأضاف “نؤكد ان يد القانون فوق يد الخارجين عليه مهما ظن البعض عكس ذلك وان تحالف الفساد والسلاح المنفلت لا مكان له في العراق”.

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