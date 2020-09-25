مقتل ضابط شرطة بالرصاص في مركز بلندن

2020/09/25 | 14:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل رجل رهن الاحتجاز في مركز للشرطة في جنوب العاصمة البريطانية لندن، شرطياً بالرصاص في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وقالت الشرطة، إن الشرطي قُتل وأنها اعتقلت رجلاً في مركز كرويدن للاحتجاز، ونقلته للمستشفى لإصابته بطلق ناري، وهو في حالة حرجة.

وأضافت الشرطة أن رجالها لم يطلقوا النار، وأنها تحقق في الواقعة.

وقالت كريسيدا ديك قائدة شرطة لندن: “هذه واقعة صادمة بحق، فقد فيها أحد زملائنا حياته في ظروف مأساوية”.

وتابعت قائلة: “نحن في المراحل المبكرة من التحقيق، ولا نزال نعمل لمعرفة ملابسات الواقعة وسنقدم معلومات إضافية عندما تتوفر لنا”.

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