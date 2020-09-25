روسيا في الصدارة … العراق ثالث موردي النفط إلى الصين

2020/09/25 | 14:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أصبحت روسيا المورد الرئيسي الأول إلى الصين من النفط للشهر الثاني على التوالي في شهر آب الماضي، فيما انخفضت وارادت الصين من العراق، وذلك وفقاً لبيانات الكمارك الصينية.وانخفضت الصادرات من العراق، التي احتلت المرتبة الثانية في تموز، بنسبة 20% عن الشهر الماضي إلى 4.6 مليون طن.ويرجع ذلك إلى انخفاض إنتاج النفط في […]

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