قائد فرقة العباس: جهاز مُكافحة الإرهاب هو رأس الرُمح

2020/09/25 | 14:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الرُكن عبد الوهاب الساعدي، الجمعة، قائد فرقة العباس القتالية ميثم الزيدي.

وذكر الجهاز في بيان ان “رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب رح بهذه الزيارة مُعتبرها خُطوة جيدة لتعزيز التعاون بين القوات المُسلحة العراقية وأشاد بالدور القتالي والإنساني لفرقة العباس القتالية في معارك تحرير العراق من عصابات داعـش الإرهابية”.

ومن جانبه اكد ميثم الزيدي بحسب البيان أن “جهاز مُكافحة الإرهاب هو رأس الرُمح في مُقارعة الإرهاب وأن الجميع يجب أن يفتخر بمثل هذه القوات المهنية والمُحترفة التي يمتلكُها العراق”.

وأشاد قائد فرقة العباس القتالية بـ “الدور الذي قام به رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب في مُحاربة زُمر داعـش مستذكرًا معركة تحرير مُحافظة صلاح الدين التي قادها في الأعوام المُنصرمة”، مؤكداً ان “جهاز مُكافحة الإرهاب يطور من قُدراته وأن أمكانياته تتنامى يومًا بعد يوم”.

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