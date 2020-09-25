شرطة ميسان: القوة المكلفة باعتقال شقيق النائبة الغراوي لم تعتدي على أحد

2020/09/25 | 14:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت شرطة ميسان ان المتهم محمد حسن شقيق النائبة دلال الغراوي مطلوب بمذكرة قبض وأشهر السلاح على أحد المفارز واحتمى في بيت أختهِ النائبة.

وأكدت القيادة، ان القوة المكلفة بالواجب لم تداهم بيت النائبة ولم تكن هي المقصودة ولكن شقيقها هو المقصود وتم إلقاء القبض عليه بناء على قرار من القاضي، مؤكدة انها تراعي صدور الأوامر القضائية بحق المتهمين وكذلك تطبق كل معايير حقوق الإنسان تجاه اي متهم مهما كانت نوع المادة القانونية.

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