ترمب: سيتم توزيع لقاح كورونا بعد موافقة الهيئة التنظيمية عليه بـ 24 ساعة

2020/09/25 | 14:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قدرة بلاده على توزيع لقاح كورونا في غضون أربع وعشرين ساعة من موافقة الهيئة التنظيمية المختصة على اللقاح.

وقال ترمب في تصريح أمام أنصاره في ولاية كارولينا الشمالية، إن الإدارة الأميركية تطور أربعة لقاحات في وقت قياسي، وأن اللقاحات ستوزع قبل نهاية العام أو قبل ذلك بكثير، مضيفا ان اللقاحات جميعها في مراحل الاختبارات السريرية النهائية، وسيتم إنتاج كميات كبيرة في غضون ساعات بعد الموافقة عليها.

وخصصت الإدارة الأميركية نحو تسعمئة واثنين وأربعين مليون دولار لشركتين أميركيتين لصناعة اللقاحات.

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