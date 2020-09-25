الهجرة: لن نسمح باستغلال النازحين لأغراض سياسية خارج الإطار الإنساني

2020/09/25 | 14:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين رفضها لأية إجراءات تعمل على استغلال قضية النازحين لأغراض سياسية خارج الإطار الإنساني.

وكيل وزارة الهجرة كريم النوري أكد في بيان عدم السماح باستغلال قضية النازحين لتحقيق مكاسب سياسية، وأن أية اتفاقيات مبرمة مع جهات غير مرتبطة بالوزارة تعتبر باطلة وملغاة، مشيرا إلى أن كوادر الوزارة تراقب فعاليات المنظمات الدولية المعنية بالنازحين، وأن أي نشاط خارج الأطر القانونية يعتبر خارجا عن السياقات المتفق عليها وأمر غير مسموح.

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