السيد الصدر يدعو لتشكيل لجنة تحقيق بالخروقات التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية

2020/09/25 | 14:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جائحة الفساد

الجائحة والوباء العام هو وباء ينتشر بين البشر في مساحة كبيرة وقد يتسع ليضم ارجاء العالم كافة، ومثل ما ابتلى العالم بالاوبئة والجوائح مثل الطاعون الاسود وفيروس نقص المناعة المكتسبة والانفلونزا الاسبانية و فيروس كورونا.

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