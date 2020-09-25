2020/09/25 | 14:32 - المصدر: فرانس 24

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تستعرض هذه الحلقة من برنامج "باب الويب" العناوين التالية: اعتقال "فاشينيستا" كويتية أساءت للنيابة العامة.



تمثال رأس الحصان يثير الجدل في سوريا.



هكذا احتفل السعوديون بالعيد الوطني.



إعادة بناء وجه مومياء لطفل مصري.



وتتعرفون في جولتنا على ميكانيكي كفيف من العراق.

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