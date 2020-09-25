شرح كتاب فريدريك نيتشه [هكذا تكلّم زرادشت]12 عن منابر الفضيلة: نيتشه وفنّ الهجاء - إبراهيم جركس

2020/09/25 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إبراهيم_جركس شرح كتاب فريدريك نيتشه[هكذا تكلّم زرادشت]12عن منابر الفضيلة: نيتشه وفنّ الهجاءامتَدَحَ الناس لزرادشت حكيماً زعموا أنّ له حديث العارف في مسائل النوم والفضيلة، وكان على ما بدو يخظى مقابل ذلك ببالغ التقدير ويُغدَق عليه بالمكافآت، وإلى منبره يجلس كل الفتيان.



ذهب إليه زرادشت إذاً وجلس مع كل الفتيان هناك.



وهكذا تكلّم الحكيم:الاحترام والحَياء تجاه النوم! إنّها أولى الأمور! ولتبتعد عن طريق ......





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