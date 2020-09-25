النزاهة تطلب مستمسكات وزير سابق وخمسة مسؤولين (وثيقة)

2020/09/25 | 14:36 - المصدر: NRT عربية

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منذ 17 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قامت هيئة النزاهة، الجمعة، بمخاطبة وزارة الكهرباء و الدائرة الادارية والمالية، تزويدها بمستمسكات 6 مسؤولين.





وتبين وثيقة صادرة من النزاهة، حصل عليها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (25 ايلول 2020) طبيعة الطلب واسماء المسؤولين الستة وبينهم الوزير السابق قاسم الفهداوي.

وجاء في نص الوثيقة: انه" قررت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة بغداد بتاريخ ( 10/9/2020 ) تزويدنا بمستمسكات السادة المدرجة أسمائهم ادناه مع بيان موقفهم الوظيفي وبالسرعة الممكنة ليتسنى لنا اتخاذ اللازم.





الأسماء:

قاسم محمد الفهداوي وزير الكهرباء الأسبق

وليد خالد حسن / المدير العام السابق للشركة العامة لفحص وتأهيل المنظومات الكهربائية

علي اصغر حسن المدير العام للشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية / الفرات الاوسط

علي محمود سماوي مدير القسم القانوني في الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية

صفاء جابر محمد / مدير القسم المالي في الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية

ایسر حامد صاحب مسؤول شعبة الاعتمادات في الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية".

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