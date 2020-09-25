ايران تسجل 207 حالة وفاة بفيروس كورونا و4023 إصابة جديدة


ايران تسجل 207 حالة وفاة بفيروس كورونا و4023 إصابة جديدة
2020/09/25 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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