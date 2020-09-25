2020/09/25 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ خاص

كشف أحد أعضاء وفد الشرطة العراقي بكرة القدم والمتواجد حاليا في الدوحة اليوم الجمعة (25 أيلول 2020)، عن إصابة لاعب المنتخب العراقي وفريقه سابقا والمحترف حاليا في السيلية القطري مهند علي بفيروس كورنا.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن: " أعراض الفيروس ظهرت على اللاعب مهند علي (ميمي) قبل يومين، مما دفعه لاجراء الفحوصات الخاصة بالوباء".

واضاف:" وبعد إعادة المسحة اليوم الجمعة ظهرت نتيجتها ايجابية مما استوجب على اللاعب الحجر المنزلي لمدة 14 يوما والابتعاد عن فريقه السيلية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إصابة نجم المتخب الوطني ’’ميمي’’ بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( إصابة نجم المتخب الوطني ’’ميمي’’ بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).