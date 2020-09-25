الكاظمي :ندعم مقترحات السيد الصدر.. ونؤكد :تحالف الفساد والسلاح المنفلت لامكان له في العراق

2020/09/25 | 14:36 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد /نينا /عبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن دعمه للمقترحات التي قدمها السيد مقتدى الصدربتشكيل لجنة امنية وعسكرية وبرلمانية للتحقيق في الخروقات التي تستهدف امن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية.



وقال الكاظمي في تغريدة له :ان يد القانون فوق يد الخارجين عليه مهما ظن البعض عكس ذلك وان تحالف الفساد والسلاح المنفلت لامكان له في العراق.



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