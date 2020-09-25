القبض على متهم ينتحل صفة ضابط وبحوزته مواد مخدرة في البصرة

2020/09/25 | 14:36 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / القت مفارز شعبة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية شرطه كمارك المنطقة الرابعة القبض على متهم ينتحل صفه ضابط وبحوزته سلاحا غير مرخص ومواد مخدره وأدوات تعاطي .وذكر مصدر في قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة " اليوم الجمعة للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / تمكنت مفارزنا من القبض على المتهم في منطقة وسط البصرة .وأضاف ضبطت بحوزته سلاحا وبدلة ورتبا عسكرية وهوية ومخازن عتاد ومواد مخدرة وتم تنظيم محضر ضبط اصولي له ./ انتهى

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