الصدر يدعو الى تشكيل لجنة أمنية وعسكرية وبرلمانية لمتابعة التحقيق في الخروقات الحاصلة ضد البعثات الدبلوماسية والمقرات الرسمية للدولة/موسع

2020/09/25 | 14:36 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/ دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الى تشكيل لجنة أمنية وعسكرية وبرلمانية لمتابعة التحقيق في الخروقات الحاصلة ضد البعثات الدبلوماسية والمقرات الرسمية للدولة.وقال الصدر في تغريدة له اليوم " نظرًا لخطورة الاوضاع الامنية التي تحدق بحاضر البلد ومستقبله وفي خضم الخروقات الامنية التي تهدد هيبة الدولة العراقية وتشكل خطرًا مباشرًا على حياة ومصير شعبنا العزيز ، لذا نجد من المصلحة الملحة تشكيل لجنة ذات طابع أمني وعسكري وبرلماني للتحقيق في الخروقات التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية والمقرات الرسمية بما يضر بمصلحة العراق في المحافل الدولية .كما دعا الصدر الى ان تعلن نتائج التحقيق للرأي العام وضمن سقف زمني محدد لكي يتم اخذ الاجراءات القانونية التنفيذية اللازمة حيال ذلك.واستدرك الصدر في ختام تغريدته بقوله" ومع عدم تحقق ذلك فستكون الحكومة مقصرة في عملها لاستعادة الهيبة وفرض الأمن./انتهى

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