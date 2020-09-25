2020/09/25 | 14:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب مهاجم المنتخب العراقي ونادي السيلية القطري لكرة القدم مهند علي الملقب بـ "ميمي"، بفيروس كورونا المستجد....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة نجم المنتخب العراقي لكرة القدم بكورونا) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة نجم المنتخب العراقي لكرة القدم بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).