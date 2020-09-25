"كوشنير" في اقليم كوردستان

2020/09/25 | 14:36 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتاح مدرسة باسم برنارد كوشنير في حرير

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