الكاظمي يرد على تغريدة مقتدى الصدر

2020/09/25 | 14:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة، ان تحالف الفساد والسلاح المنفلت لا مكان له في العراق.

ورد الكاظمي في تغريده له على موقع التواصل " تويتر"، على مقترحات السيد مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري: "ندعم المقترحات التي قدمها سماحة السيد مقتدى الصدر بتشكيل لجنة امنية وعسكرية وبرلمانية للتحقيق في الخروقات التي تستهدف امن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية، ونؤكد ان يد القانون فوق يد الخارجين عليه مهما ظن البعض عكس ذلك وان تحالف الفساد والسلاح المنفلت لامكان له في العراق".

وكان زعيم التيار الصدري قد دعا اليوم، عبر " تويتر"، الى تشكيل لجنة أمنية ـ برلمانية للتحقيق في الخروقات الأمنية باستهداف البعثات الدبلوماسية في العراق.

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