نادي الأسير: معتقل فلسطيني يواصل إضرابا عن الطعام بدأ منذ شهرين

2020/09/25 | 14:41 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قال نادي الأسير الفلسطيني يوم الجمعة إن ماهر الأخرس المعتقل في السجون الإسرائيلية يواصل إضرابا عن الطعام بدأه منذ شهرين احتجاجا على اعتقاله الإداري.وأضاف النادي في بيان أن الأخرس (49عاما)، وهو من جنين بالضفة الغربية ومعتقل منذ 27 يوليو تموز، محتجز حاليا في مستشفى كابلان الإسرائيلي بعد تدهور وضعه الصحي.وتابع قائلا إن الأخرس ”رفض قرار محكمة إسرائيلية بتجميد اعتقاله الإداري مقابل تعليق إضرابه عن الطعام وأصر أن يكون إنهاء الإضراب مقابل الافراج الفوري عنه“.ولم يصدر بيان من الجهات الإسرائيلية حول إضراب المعتقل عن الطعام.وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها التوقيف دون محاكمة لمدة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر قابلة للتجديد.وقال الأخرس في تسجيل فيديو من داخل المستشفى قبل يومين ”تجميد الإداري..هذه الخدعة منهم لن تمر علي“.وأضاف وهو مستلقى على سرير بالمستشفى وقد بدت عليه علامات الإعياء ”أنا مستمر في إضرابي حتى أكون حرا في بيتي“.وسبق للأخرس أن أمضى ما مجموعه أربع سنوات في السجون الإسرائيلية.وخاض عدد من المعتقلين الفلسطينيين إضرابات احتجاجا على ظروف احتجازهم أو على اعتقالهم إداريا، ونجح بعضهم في عدم تجديد اعتقاله الإداري.وذكر النادي أن إسرائيل تعتقل إداريا ما يقرب من 340 فلسطينيا بعضهم تجدد احتجازه الإداري أكثر من مرة.تغطية صحفية للنشرة العربية علي صوافطة من رام الله - تحرير أمل أبو السعود

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